Uomini e Donne, Tina Cipollari assente in studio: solo ora la verità, cosa è successo

Tina Cipollari a Uomini e Donne: il mistero della sua assenza e la nuova avventura sul piccolo schermo.

L’assenza di un volto noto in un programma televisivo iconico non passa mai inosservata, soprattutto quando si tratta di un personaggio come Tina Cipollari. Storica opinionista di Uomini e Donne, Tina è da anni sinonimo di ironia, spontaneità e battibecchi memorabili che animano lo studio. Il 22 ottobre, però, la sua poltroncina accanto a Gianni Sperti è rimasta vuota, scatenando immediatamente curiosità tra i fan e ondate di speculazioni sui social.

Ecco perché era assente.

Sui social, in particolare su X, sono fioccate speculazioni su possibili problemi di salute o impegni personali, mentre messaggi di affetto e nostalgia ricordavano la sua ironia inconfondibile e i celebri battibecchi con Gemma Galgani. La verità, però, ha presto rassicurato tutti: Tina non ha abbandonato il programma, ma si è concessa una breve pausa per partecipare a un nuovo progetto televisivo. La conferma è arrivata dalla pagina @dariatvgossip, che ha svelato come l’opinionista sia temporaneamente impegnata come giudice d’eccezione al fianco di Amadeus.

Il debutto della stagione rinnovata de La Corrida è fissato per mercoledì 5 novembre 2025 su Canale Nove, all’interno del palinsesto di Warner Bros Discovery. In questa prima puntata, Tina porterà la sua verve e spontaneità nello show dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, con la possibilità di ribaltare il giudizio del pubblico e salvare un concorrente eliminato.

La parentesi sul Nove sarà comunque breve: al termine della registrazione della prima puntata, Tina tornerà regolarmente nello studio di Maria De Filippi, pronta a riprendere il suo ruolo iconico nel pomeriggio di Canale 5.