L’assenza di un volto noto in un programma televisivo iconico non passa mai inosservata, soprattutto quando si tratta di un personaggio come Tina Cipollari. Storica opinionista di Uomini e Donne, Tina è da anni sinonimo di ironia, spontaneità e battibecchi memorabili che animano lo studio. Il 22 ottobre, però, la sua poltroncina accanto a Gianni Sperti è rimasta vuota, scatenando immediatamente curiosità tra i fan e ondate di speculazioni sui social.
Ecco perché era assente.
Uomini e Donne, Tina Cipollari assente in studio
Sui social, in particolare su X, sono fioccate speculazioni su possibili problemi di salute o impegni personali, mentre messaggi di affetto e nostalgia ricordavano la sua ironia inconfondibile e i celebri battibecchi con Gemma Galgani. La verità, però, ha presto rassicurato tutti: Tina non ha abbandonato il programma, ma si è concessa una breve pausa per partecipare a un nuovo progetto televisivo. La conferma è arrivata dalla pagina @dariatvgossip, che ha svelato come l’opinionista sia temporaneamente impegnata come giudice d’eccezione al fianco di Amadeus.
Uomini e Donne, Tina Cipollari assente in studio: solo ora la verità, cosa è successo
Il debutto della stagione rinnovata de La Corrida è fissato per mercoledì 5 novembre 2025 su Canale Nove, all’interno del palinsesto di Warner Bros Discovery. In questa prima puntata, Tina porterà la sua verve e spontaneità nello show dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, con la possibilità di ribaltare il giudizio del pubblico e salvare un concorrente eliminato.
La parentesi sul Nove sarà comunque breve: al termine della registrazione della prima puntata, Tina tornerà regolarmente nello studio di Maria De Filippi, pronta a riprendere il suo ruolo iconico nel pomeriggio di Canale 5.