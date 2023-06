Uomini e Donne, Tina Cipollari boccia i "nuovi tronisti": le parole

Mancano ancora un paio di mesi all’inizio della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne, ma si parla già dei “nuovi tronisti”. Nelle ultime ore, l’opinionista Tina Cipollari ha bocciato tutti i nomi che sono saltati fuori.

Uomini e Donne: Tina Cipollari boccia i “nuovi tronisti”

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne partiranno a fine agosto, mentre la messa in onda è prevista per metà settembre. In attesa di avere qualche informazione ufficiale sui prossimi protagonisti del trono Over e Classico, sui social iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui nuovi tronisti. A colpire maggiormente non sono stati i nomi, ma il commento di Tina Cipollari.

La frecciatina di Tina Cipollari

Un account Instagram che si occupa di Uomini e Donne ha chiesto ai fan di esprimere una preferenza tra Carola Carpanelli, Alessio Campoli, Alessandra Fumagalli, Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio come nuovi tronisti. Tra i tanti commenti è spuntato quello della Cipollari che, senza peli sulla lingua, ha esclamato: “Spero nessuno“.

Uomini e Donne: i nuovi tronisti saranno volti già visti?

A quanto pare, tra i sei ex protagonisti di Uomini e Donne proposti dalla fan page, Tina non ha alcuna preferenza. Non ha amato nessuno tra Carola Carpanelli, Alessio Campoli, Alessandra Fumagalli, Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio. Molto probabilmente, la Cipollari, un po’ come i telespettatori, ha voglia di novità.