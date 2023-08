Secondo un’indiscrezione, questo è l’ultimo anno che vedremo Gemma Galgani a Uomini e Donne. Cosa ne pensa Giorgio Manetti? L’ex fidanzato della dama ha rotto il silenzio.

La stagione 2023/2024 di Uomini e Donne potrebbe essere l’ultima per Gemma Galgani. Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, la dama torinese sta seriamente pensando di lasciare il programma di Maria De Filippi. Sul settimanale Mio si legge:

“Un’ ultima volta per la Galgani, che torna nel noto programma. Questo però sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel trono over. Saprà giocarsi al meglio le sue carte? Lo scopriremo solo vivendo”.

La notizia dell’addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne ha attirato l’attenzione dell’ex fidanzato Giorgio Manetti. L’uomo, raggiunto da Tag24, ha espresso grande scetticismo per la notizia trapelata sul settimanale Mio. L’ex cavaliere ha dichiarato:

“Non penso che questo sarà il suo ultimo anno. Per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione. E’ una colonna stabile. Non troverà l’amore. La sua presenza nel programma dipende da altri fattori. Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore”.