Un uomo armato è stato ucciso dai Servizi Segreti dopo aver tentato di entrare senza autorizzazione a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump a Palm Beach, Florida. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sparatoria a Mar-a-Lago: uomo armato neutralizzato dai Servizi Segreti

Come riportato dal Corriere, domenica notte, un uomo armato è stato ucciso dagli agenti del Secret Service dopo aver tentato di violare il perimetro di sicurezza di Mar-a-Lago, il resort di Donald Trump a Palm Beach, in Florida.

All’operazione ha partecipato anche un agente dello sceriffo della contea di Palm Beach. Secondo quanto riferito dal Secret Service, l’individuo è stato avvistato «nei pressi del cancello nord della proprietà con quello che sembrava essere un fucile a pompa e una tanica di carburante». Il suo nome non è stato reso noto.

Irruzione di un uomo armato a Mar-a-Lago: dove si trova Donald Trump

Al momento dell’attacco, Donald Trump non era presente nella residenza: il presidente si trovava alla Casa Bianca insieme alla first lady Melania Trump, dove aveva trascorso la notte precedente. Le autorità hanno confermato che nessuna persona protetta dai Servizi Segreti si trovava sul luogo al momento dell’intervento.

Al momento, la Casa Bianca non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, mentre Fox riporta che l’uomo è stato colpito dopo essere entrato «senza autorizzazione» nell’area sorvegliata di Mar-a-Lago.