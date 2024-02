Un uomo è stato trovato morto in un garage nel comune di Verrayes, vicino ad Aosta.

Uomo rinvenuto morto all’interno di un garage vicino ad Aosta

Nel pomeriggio di oggi, in un garage nel comune di Verrayes, a 15 chilometri da Aosta, è stato trovato morto un uomo. Al momento sono in corso le indagini per capire quanto è accaduto, non viene esclusa nessuna pista dagli inquirenti in questi primi momenti, dopo il tragico evento.

Il corpo dell’uomo morto ad Aosta, le ultime informazioni

Rivelata l’identità della vittima, si tratta di Sergio Rossi, 79 anni. Secondo quanto si apprende dalle prime comunicazioni, sul suo corpo sono state rinvenute ferite da taglio.

La vittima era sparita dalla vista dei familiari da un’ora circa quando è stato rinvenuto il corpo ormai privo di vita.

Le indagini sul corpo dell’uomo trovato morto in un paese vicino ad Aosta

Sul luogo in cui è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo ci sono anche il medico legale per un primo esame del corpo, e il Pm di turno, Giovanni Roteglia.

Ancora massimo riserbo in merito alle indagini e nessuna comunicazione né informazione è stata condivisa dal Comune di Verrayes sui social. Dunque, bisognerà attendere gli accertamenti che le forze dell’ordine stanno svolgendo in queste ore.