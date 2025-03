Un uomo è stato trovato senza vita in casa a Valbrembo, in provincia di Bergamo, dove sembra sia avvenuto un brutale omicidio.

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in casa nel Comune di Valbrembo, in provincia di Bergamo, in quello che appare essere un omicidio. La vittima, identificata come Luciano Muttoni, avrebbe presentato gravi ferite alla testa, che sembrano essere state causate da un attacco con un oggetto contundente.

Uomo trovato morto in casa con ferite alla testa: si indaga per omicidio

L’uomo sarebbe stato rinvenuto con gravi ferite alla testa, che sembrano essere state provocate da un’aggressione con un oggetto contundente, sebbene sarà l’autopsia a fornire maggiori dettagli. Secondo le prime indiscrezioni, il 58enne viveva da solo nell’appartamento di via Rossini a Valbrembo, ma in passato aveva affittato una stanza ai turisti di passaggio.

Sul pavimento e sul vialetto che conduce alla sua abitazione, sarebbero state rinvenute tracce di sangue. L’abitazione è stata posta sotto sequestro.

Uomo trovato morto in casa con ferite alla testa: le indagini

A dare l’allarme intorno alle 9 di domenica 9 marzo sarebbe stata una donna che si occupava di Muttoni da qualche tempo. Da giorni, infatti, l’uomo non rispondeva al telefono, e il decesso non risalirebbe quindi alla stessa giornata.

Nel pomeriggio, gli inquirenti hanno ricevuto una prima pista da Solza, un paese a circa dieci chilometri dalla casa della vittima: nei pressi del cimitero sarebbero stati rinvenuti vestiti insanguinati, tra cui un giubbotto, e alcuni documenti riconducibili a Muttoni.

Tutto il materiale, inclusi gli abiti, è stato sequestrato e sarà analizzato dalla sezione Scientifica dei carabinieri. Inoltre, l’auto della vittima non è stata trovata nelle vicinanze della sua abitazione. La Procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta per omicidio, e i carabinieri stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona.