Secondo le prime indagini, l’anziano di 80 anni si è dato alla fuga dalla casa di riposo di Borgo Priolo, in provincia di Pavia, nella serata di giovedì. Non appena gli operatori della struttura si sono accorti della sua scomparsa, hanno immediatamente allertato i carabinieri e avviato le operazioni di soccorso. In queste ore il tragico epilogo: l’uomo è stato trovato morto in un dirupo.

Anziano fugge dalla casa di riposo: trovato morto in un dirupo

La fuga dell’uomo di 80 anni dalla casa famiglia di Staghiglione, frazione di Borgo Priolo, è finita tragicamente. Ieri pomeriggio, alle 15:30, è stato trovato senza vita in un campo vicino alla zona di ricerca.

Sebbene non si sappia se volesse lasciare la struttura o se avesse problemi con l’ambiente familiare, pare che in passato avesse espresso il desiderio di andarsene. Giovedì è riuscito ad allontanarsi autonomamente, aprendo il cancello nonostante qualche problema di salute.

L’allarme è scattato alle 18, quando il personale non l’ha trovato. Le ricerche, coinvolgendo vigili del fuoco, squadre cinofile, droni e elicotteri, hanno battuto il territorio boschivo, ma l’anziano è stato trovato solo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 marzo, senza vita.

Anziano fugge dalla casa di riposo: le cause della morte

Resta da chiarire come l’uomo sia finito nel dirupo. Le circostanze che lo hanno portato a perdere l’equilibrio e precipitare nel burrone non sono ancora del tutto chiare, ma la tragedia potrebbe essere stata il risultato di una disattenzione o di un malore. L’anziano si trovava in una zona impervia e difficile da percorrere, dove il rischio di incidenti era alto. Le forze di soccorso, impegnate a lungo nelle ricerche, non sono riuscite a fare in tempo per evitare il tragico epilogo.