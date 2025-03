Andrea Di Mauro, 53 anni, avvocato specializzato in diritto immobiliare, è stato ritrovato morto nel Boschetto della Plaia, nella zona sud di Catania. Dell’uomo non si avevano più notizie da due giorni, e la sua scomparsa era stata segnalata dai familiari con una denuncia.

Trovato morto l’avvocato Andrea di Mauro: era scomparso nel nulla

Le ricerche, condotte anche con l’ausilio delle unità cinofile, hanno portato alla tragica scoperta. Il caso aveva attirato l’attenzione mediatica ed era stato trattato anche dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, che nella puntata di ieri aveva trasmesso un appello del fratello e mostrato le immagini dell’avvocato mentre lasciava la propria abitazione.

Per ritrovare l’uomo, sposato e padre di due figlie, sono stati impiegati sommozzatori, droni e un elicottero della Guardia Costiera. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nei pressi del Villaggio Turistico Europeo, dove era stato rinvenuto lo scooter di Di Mauro.

Dopo due giorni di perlustrazioni senza esito lungo la spiaggia e in mare, gli investigatori hanno scoperto il corpo dell’uomo ai piedi di un albero, disteso supino su un giaccone, con accanto il suo zaino. Sul corpo non sarebbero emersi segni di violenza.

Trovato morto l’avvocato Andrea di Mauro: spunta un testimone

Andrea Di Mauro era uscito di casa martedì alle 9:30 per lavoro, ma poco dopo ha annullato via WhatsApp un appuntamento con il personal trainer e un incontro di lavoro previsto per le 12. Un testimone lo avrebbe visto alle 10:50 vicino al Villaggio Turistico Europeo, dove è stato ritrovato il suo scooter.

La zona era chiusa per la pausa stagionale, rendendo incerta la sua presenza lì. Dopo 48 ore di ricerche, il tragico epilogo. Restano dubbi sulla dinamica dei fatti, e solo l’autopsia chiarirà le cause del decesso.