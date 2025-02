La Procura di Cosenza ha ordinato l’autopsia sul corpo di Francesco Occhiuto, 30 anni, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Il giovane è morto la notte tra il 21 e il 22 febbraio 2025, dopo essere precipitato dalla finestra dell’abitazione di famiglia, all’ottavo piano. È deceduto all’ospedale Annunziata per le gravi ferite riportate.

Morte Francesco Occhiuto: Procura apre fascicolo, disposta l’autopsia

Il sostituto procuratore Mariangela Farro ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte di Francesco Occhiuto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi prima del tragico evento. L’avvocato di famiglia, Nicola Carratelli, ha confermato che l’incarico per l’autopsia sarà affidato oggi. Al momento non ci sono indagati, ma la Procura insieme alle forze dell’ordine continuano gli accertamenti sul caso.

Morte Francesco Occhiuto: oggi i funerali

Oggi, domenica 23 febbraio, alle 17.30, si terranno i funerali di Francesco Occhiuto, deceduto venerdì sera a Cosenza dopo una caduta dalla finestra della sua abitazione. Le esequie si svolgeranno nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, in viale Cosmai, a Cosenza.

Il sindaco, Franz Caruso, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino per esprimere il profondo cordoglio dell’intera comunità cosentina e la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla famiglia Occhiuto, colpita dalla tragica e improvvisa perdita del loro caro.