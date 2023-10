Una terribile tragedia che ha origine dall’odio razziale è avvenuta in Illinois, negli Stati Uniti d’America. Un uomo di 71 anni ha ucciso a coltellate un bimbo di 6 e ha ferito gravemente sua madre perché palestinesi-americani.

Usa, 71enne uccide bambino perché palestinese: il caso

Il dramma è avvenuto a Plainfield in Illinois, dove il piccolo Wadea Al-Fayoume è stato ucciso a coltellate dal 71enne Joseph M Czuba. L’uomo, al momento unico sospettato dell’omicidio, sarebbe il responsabile anche del ferimento della madre del bimbo, Hanaan Shahin. Secondo quanto raccontato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Will, dietro al feroce attacco ci sarebbe un movente di stampo razziale. Mamma e figlio, infatti, sono palestinesi-americani: “Gli investigatori sono stati in grado di determinare che entrambe le vittime di questo brutale attacco erano state prese di mira dal sospettato a causa del loro essere musulmani e del conflitto in corso in Medioriente che coinvolge Hamas e gli israeliani.”

Usa, 71enne uccide bambino perché palestinese: l’aggressione

Gli agenti di polizia hanno trovato Joseph seduto vicino al corpo del bambino, che era esanime a terra dopo essere stato raggiunto da una dozzina di coltellate al petto e alle braccia. Il piccolo è stato trasferito in ospedale dove è morto qualche minuto più tardi. La madre è stata in pericolo di morte, ma i medici hanno raccontato che, dopo le cure che le sono state somministrate, prevedono che sopravviverà.