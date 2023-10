Guerra Israele-Hamas, Biden sicuro: "L'occupazione di Gaza è un errore"

Il presidente Usa Joe Biden ha rilasciato un'intervista in tv in cui parla della guerra fra Israele e Hamas

Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista per la televisione statunitense in cui ha parlato dei temi più caldi della politica internazionale. Il leader Usa non poteva non toccare anche la questione mediorientale e nel farlo ha lanciato un messaggio chiaro ad Israele.

Guerra Israele-Hamas: parla Biden

Durante la sua intervista a ‘60 minutes‘ Joe Biden ha toccato in più occasioni il tema della guerra tra Israele e Hamas che negli ultimi giorni sta mietendo numerose vittime, anche fra la popolazione civile, nella pericolosa zona della striscia di Gaza. Il presidente Usa ha ribadito l’appoggio a Israele e ha chiarito che Hamas deve essere eliminata, spiegando però che: “Non ora. Non ora. Non ora, ma… penso che Israele capisca che una parte significativa del popolo palestinese non si sente rappresentato.” Biden, dunque, ci ha tenuto ancora una volta a sottolineare la differenza che esiste fra il popolo palestinese e la cellula terroristica responsabile dell’attentato a Israele di sabato 7 ottobre. “Tanti palestinesi non condividono le opinioni di Hezbollah” – spiega – “È necessario avere un’Autorità palestinese forte“.

Guerra in medioriente: Biden su Israele

Allo stesso tempo, però, Biden manda un chiaro messaggio ad Israele spiegando, proprio per i motivi raccontati precedentemente che: “Un’occupazione di Gaza da parte di Israele sarebbe un grosso errore“. Il leader della Casa Bianca, poi, accenna anche al conflitto in corso in Est Europa: “Siamo un Paese forte, possiamo aiutare insieme l’Ucraina e Israele“.