Uno 007 iraniano è rimasto vittima di un attentato che si è consumato a Teheran: l’alto ufficiale dell’intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica è stato ricoverato in ospedale e verte in gravi condizioni.

Attentato a uno 007 iraniano, è grave

L’alto ufficiale gravemente ferito a seguito dell’attentato che ha colpito Teheran è stato identificato come Mohammed Akiki. A riferire la notizia è stato il sito della Bnn.

In merito all’accaduto, i cui contorni restano al momento ancora fumosi e poco chiari, lo scrittore israeliano Amir Tsarfati ha scritto sul suo canale Telegram che l’alto ufficiale dell’intelligence iraniana Akiki è stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Teheran. Lo 007, ha aggiunto Tsarfati, avrebbe dovuto essere assassinato durante una sparatoria.

Aumenta la tensione tra Israele e l’Iran

Intanto, il conflitto tra Israele e Hamas sta cominciando ad allargarsi all’esterno del territorio della Striscia di Gaza. Gli israeliani, infatti, hanno nuovamente colpito l’aeroporto di Aleppo, in Siria. Si tratta del secondo raid organizzato in una manciata appena di ore per neutralizzare presunti carichi di armi arrivati dall’Iran e destinati alle milizie amiche.

I voli inusuali di cargo siriani provenienti dall’Iran e diretti ad Aleppo e alla base russa di Kheimimin, sempre in Siria, registrati nelle ultime due settimane hanno allertato l’intelligence israeliana che sospetta che Teheran abbia accelerato le forniture qualora dovessero decidere di intervenire al fianco di Hamas nel conflitto.

Il quadro pare alquanto verosimile soprattutto se si considera che gli iraniani avrebbero informato gli Stati Uniti di essere pronti a entrare in guerra se Israele persiste nel bombardare Gaza.