Quasi 3 milioni di abitanti stanno affrontando i rischi critici di un possibile incendio, dal North Dakota fino al Texas.

Allerta incendi negli Usa

Lo Storm Prediction Center degli Stati Uniti ha segnalato condizioni favorevoli al divampare delle fiamme in alcune zone del Colorado, del Kansas, dell’Oklahoma, del New Mexico e del Texas, per la giornata di oggi. Secondo gli esperti la colpa sarebbe da imputare all’aria insolitamente secca, sferzata da forti venti in gran parte dei territori interessati.

Forti venti sulle Montagne Rocciose

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni climatiche estreme. Un sistema temporalesco in movimento sulle Regioni occidentali attraverserà le Montagne Rocciose, portando venti intensi dal Sud-Ovest all’Alto Midwest. Sono in vigore allerte vento per quasi 25 milioni di persone in 15 Stati, dall’Arizona al Minnesota. Secondo il National Weather Service di Denver, la minaccia maggiore si concentrerà vicino alla base delle Rocky Mountain Foothills e includerà le aree vicino a Boulder e Fort Collins, in Colorado, con venti da 160 km/h.

Nevicate in arrivo al Nord

Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, è prevista una forte nevicata in alcune zone del Nord-Est. Sabato sera e domenica mattina sulle High Plains si abbatterà una bufera di neve. Gli esperti fanno sapere di prestare la massima prudenza, soprattutto perchè le condizioni di guida potrebbero essere pericolose a causa della visibilità ridotta e del whiteout.