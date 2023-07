Una bambina di 4 anni si è ustionata una gamba con un McNuggets e McDonald’s ha dovuto risarcire la famiglia per oltre 700mila euro. La sentenza del tribunale della Florida.

USA, bimba di 4 anni si ustiona con un McNuggets: da McDonald’s oltre 700mila euro di risarcimento

Una bambina di 4 anni si è ustionata una gamba con un McNuggets e McDonald’s ha dovuto risarcire la famiglia con la cifra di 7.17,934.40 euro. La decisione è stata presa dal tribunale della Florida. I fatti risalgono al 2019, ma la sentenza è arrivata nelle scorse ore. Quando è accaduto il fatto la piccola aveva 4 anni e ha subito un’ustione di secondo grado per un McNuggets che le è caduto sulla gamba. La prognosi ricevuta è stata di tre settimane. “Sono felice che la giuria abbia ascoltato la voce di mia figlia e abbia preso una decisione. Onestamente non avevo aspettative, quindi questo è più che giusto per me” ha dichiarato la madre della bambina, che era alla guida della macchina quando il chicken McNugget ritirato in un drive-thru di Tamarac è caduto sulla gamba della figlia.

USA, bimba di 4 anni si ustiona con un McNuggets: la storia del risarcimento

Le foto scattate dalla madre e le clip audio delle urla della piccola sono state riprodotte in tribunale. A maggio la giuria ha ritenuto che McDonald’s e il proprietario del franchising Upchurch Foods fossero responsabili di quanto accaduto per non aver fornito “istruzioni ragionevoli sui possibili danni causati dai McNuggets caldi distribuiti nel punto vendita“. Ieri è arrivata la decisione del maxi risarcimento. “Questa decisione epocale chiude in modo significativo un processo legale arduo e prolungato. Avendo precedentemente stabilito gli imputati, Upchurch Foods Inc e McDonald’s USA LLC, come responsabili delle loro azioni illecite, questo verdetto ribadisce che ora devono affrontare le conseguenze e fornire piena giustizia alla vittima” hanno dichiarato gli avvocati della famiglia della bambina.