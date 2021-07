Usa, bimbo di 2 anni morto dopo essere caduto dalle braccia del padre sulle scale mobili

Un bimbo scivola dalle braccia del padre e cade dalle scale mobili del centro commerciale: morto il piccolo di due anni.

Una tragedia è accaduta ad una famiglia con un bimbo di due anni morto dopo una caduta accidentale dalle braccia del padre. Entrambi si trovavano sulla scala mobile di un centro commerciale. L’incidente è accaduto durante il pomeriggio di domenica 25 luglio 2021.

Bimbo morto dopo caduta in centro commerciale

Nel frattempo la Polizia di Aurora (Colorado) è al lavoro per chiarire quali siano le cause sulla tragica morte del piccolo. Secondo alcune testimonianze il piccolo si sarebbe mosso in avanti così da far perdere la presa al papà. Il bambino, secondo CBS Denver, sarebbe precipitato nel vuoto dal secondo piano. La vittima si chiamava Jhovany De La Cruz-Perez ed è stato portato in ospedale in condizioni veramente critiche.

La morte è sopraggiunta durante la mattinata di martedì 27 luglio 2021.

Bimbo morto dopo caduta, la vicenda

Un testmone ha rilasciato alcune dichiarazioni alla CBS Denver per spiegare quanto sentito e visto. “Ero in uno dei negozi di scarpe e ho sentito un sacco di urla, ho sentito una signora gridare, poi dal nulla il proprietario del negozio è corso fuori era al telefono l’ho sentito dire, che è successo qualcosa” ha dichiarato l’uomo.

Dopo la caduta il piccolo era privo di sensi all’interno del centro commerciale.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per il piccolo non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso. Le indagini sono comunque in corso al fine di capire cosa sia realmente accaduto: l’ipotesi più accreditata sarebbe un incidente terminato nel peggiore dei modi.

Bimbo morto dopo caduta, altri casi

Grave incidente dentro le mura domestiche per un bimbo di 5 anni che cade dalla finestra del secondo piano della propria abitazione.

La vicenda è accaduta in provincia di La Spezia. Il piccolo è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso in seguito alla caduta. Il bambino è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Gaslini di Genova per le cure del caso.

Un altro grave episodio è accaduto a Sorrento. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere caduto dal balcone della sua casa: impatto devastante e condizioni giudicate subito critiche. Troppo gravi infatti le ferite riportate a causa del forte impatto. Vano è stato ogni tentativo di rianimare il bimbo soccorso dal personale sanitario giunto sul luogo.