Stava giocando assieme ai suoi amichetti nel cortile dell’asilo nido che frequentava quotidianamente, quando un bimbo di due anni si è improvvisamente accasciato a terra iniziando a sanguinare dalla testa. Tutti pensavano che si fosse ferito mentre giocava, magari inciampando su qualcosa, ma la verità era un’altra: il piccolo stava perdendo sangue a causa poiché era stato colpito in testa da un proiettile vagante nell’area giochi esterna e recintata dell’asilo. Il dramma si è consumato nella mattina dello scorso 22 maggio (ora locale) a West Spanish Fork, città dello stato dello Utah (USA). La scoperta è avvenuta solamente dopo che il bambino è stato condotto in ospedale per opportuni controlli; gli esami diagnostici hanno dunque rivelato che il piccolo aveva un proiettile di piccolo calibro conficcato in testa.

Bimbo colpito da proiettile: ferita non letale

Fortunatamente la ferita al capo non si è rivelata essere letale per il piccolo anche se dovrà rimanere ricoverato lo Utah Valley Regional Medical Center. I medici hanno reso noto che le sue condizioni sono stabili.

La polizia ha ricostruito la vicenda

Secondo le ricostruzioni della polizia, i bambini quel giorno stavano giocando nell’area giochi esterna dell’asilo nido con due adulti, quando all’improvviso il bimbo è inciampato e subito dopo ha iniziato a sanguinare dal viso. Gli inquirenti hanno spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “L’asilo nido ha informato i genitori del bambino di 2 anni che sono accorsi e hanno portato il loro bambino in ospedale per le cure e solo in ospedale che i medici hanno scoperto attraverso gli esami che il bambino aveva un proiettile di piccolo calibro conficcato nella sua testa”.