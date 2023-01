Bambini maltrattati e chiusi per ore in una stanza: grazie alle segnalazioni di alcune stagiste, i carabinieri di Legnano hanno arrestato cinque maestre di un asilo nido di Vanzago, in provincia di Milano.

Bambini maltrattati all’asilo nido: arrestate cinque maestre

Bambini sbattuti a terra, maltrattati e chiusi per ore in una stanza: i carabinieri di Legnano hanno arrestate cinque maestre di un asilo nido a Vanzago (Milano), tutte italiane, di età compresa tra i 26 e 43 anni, eseguendo in seguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e interdittiva del divieto di esercizio della professione.

La segnalazione delle stagiste

Le indagini si sono aperte grazie alle segnalazioni di alcune studentesse di un istituto di Rho che tra marzo e maggio 2022 avevano svolto uno stage nella struttura.

Al ritorno dal tirocinio, le studentesse avevano confessato di aver assistito a “degli episodi di violenza fisica e verbale ai danni dei bambini“.

Il dirigente scolastico si è poi rivolto ai carabinieri. Le attività tecniche e i vari controlli a campione nella struttura “hanno permesso di accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione agli episodi segnalati nei confronti delle indagate, che urlavano nei confronti dei bambini usando anche espressioni scurrili; li sbattevano per terra per costringerli a stare seduti o li svegliavano mettendoli in piedi sollevandoli bruscamente dai fianchi“, come cita testualmente una nota delle forze dell’ordine.

Tra i diversi episodi contestati, come si legge sempre nella nota dei carabinieri, contro alcuni bambini che avevano appena imparato a camminare le maestre lanciavano palline o altri oggetti, facendoli cadere per scherno.