Usa durissimi: “Se la Russia lancia una bomba sporca ci saranno conseguenze”

Usa durissimi per bocca del portavoce e generale di squadra aerea Pat Ryder: "Se la Russia lancia una bomba sporca ci saranno conseguenze"

In queste ore dagli Usa arrivano strali durissimi: “Se la Russia lancia un bomba sporca ci saranno conseguenze“. Ma cosa accade? Non era Kiev che era stata tacciata dalla Russia di aver approntato una bomba sporca da utilizzare contro Mosca? Una nota del Pentagono “capovolge” l’allarme lanciato da Mosca e disegna uno scenario minaccioso in cui se dalla Federazione dovesse essere fatto utilizzo di armi nucleari convenzionali o con “arricchimento atomico” ci saranno serie conseguenze.

Bomba sporca, Usa durissimi

Chi lo ha detto? In queste ore ha parlato in veste ufficial il portavoce del Pentagono, generale di squadra aerea Pat Ryder. Secondo quanto confermato anche dall’Ansa l’alto ufficiale lo avrebbe detto in un briefing. Una bomba sporca è un ordigno convenzionale e ad alto potenziale “farcito” con elementi radioattivi che nella deflagrazione vengono dispersi sull’area-target e innescano effetti secondari a volte disastrosi sulla popolazione.

“Accuse a Kiev palesemente false”

“Se la Russia impiega una ‘bomba sporca’ o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, ci saranno conseguenze”. E ancora: “Le conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli”. E la questione originale a termini capovolti? Ha chiosato Ryder: “Le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una ‘bomba sporca’ sono palesemente false”.