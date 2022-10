Bomba sporca nella guerra in Ucraina: cos’è e qual è la differenza con le armi atomiche

Da Mosca giungono voci di preoccupazioni verso il possibile uso della bomba sporca da parte dell'Ucraina: le reazioni di Kiev e dei Paesi Occidentali

Serghei Shoigu, il Ministro della Difesa del Cremlino, ha parlato della preoccupazone della Russia in merito al possibile uso da parte dell’Ucraina della ‘Dirty Bomb‘, tradcibile in italiano come la bomba sporca. Kiev e i Paesi Occidentali controbattono.

Guerra in Ucraina, che cos’è la bomba sporca?

A livello tecnico, va detto che la ‘Dirty Bomb‘ non è considerata un’arma nucleare. La bomba sporca, infatti, non usa fissione nucleare a catena, ma è un’arma radiologica. La ‘Dirty Bomb’ è costituita da dinamite e materiale radioattivo unito insieme. Ciò che unisce la bomba sporca alle bombe nucleari sono le conseguenze: quelle definibili primarie (subito dopo l’esplosione) e quelle secondarie (le radiazioni e la contaminazione dell’aria).

Guerra in Ucraina, l’ipotesi bomba sporca e le reazioni contro la Russia

L’Ucraina e gli altri Paesi Occidentali, però, hanno fortemente respinto le accuse lanciate da Mosca. Il presidente Zelensky ha comentato in merito: “Se la Russia chiama e dice che l’Ucraina sta preparando qualcosa, significa solo una cosa: che la Russia l’ha già preparata.” I ministri degli esteri di Parigi, Londra e Washington si sono uniti in un comunicato: “Respingiamo le accuse palesemente false della Russia secondo cui l’Ucraina si starebbe preparando a usare una bomba sporca sul proprio territorio.”