Due morti e due feriti. Questo è il drammatico bilancio dell’incidente aereo che è avvenuto in Florida nella mattinata di lunedì 28 agosto. Un elicottero dei vigili del fuoco è precipitato e si è schiantato contro un complesso di abitazioni, situato nella contea di Broward, nelle vicinanze di Fort Lauderdale. A seguito di ciò quattro persone, tra cui due membri dell’equipaggio sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Il fatto – ha reso noto Brittany Trotter, portavoce della Federal Aviation Administration (FAA) – sarebbe avvenuto alle 7.45 (ore locali).

Il portavoce dello sceriffo Veda Coleman-Wright – si legge da USA TODAY – ha spiegato che il personale di emergenza ha risposto ad un allarme che è stato lanciato dopo che l’elicottero si è schiantato. Delle quattro persone ricoverate in ospedale, due sono civili, mentre gli altri due fanno parte dei vigili del fuoco di Pompano Beach. Una delle vittime è il capitano Terryson Jackson, mentre non è stata resa nota l’identità della seconda vittima, una donna. Da segnalare che al momento dell’incidente erano presenti anche a bordo il pilota Daron Roche di 37 anni e il paramedico 31enne Mikael “Mike” Chaguaceda. Le condizioni delle due persone rimaste ferite non sarebbero critiche.

With a heavy heart, we announce the untimely loss of a longtime employee, Captain Terryson Jackson, who passed away this morning, August 28, 2023, after a BSO Department of Fire Rescue and Emergency Services helicopter crashed in Pompano Beach. https://t.co/09n2fQWA4O pic.twitter.com/IjdJ1VRWBP

— Sheriff Gregory Tony (@bsosherifftony) August 28, 2023