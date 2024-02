USA, elicottero precipita tra la California e il Nevada: nessun sopravvissuto

Il drammatico incidente è avvenuto nella notte di venerdì 9 febbraio. Non è chiara la dinamica dell'incidente.

Tragedia nei cieli statunitensi. Un elicottero che stava trasportando sei persone è precipitato nelle vicinanze di Nipton, tra la California e il Nevada. Nessuno di loro è sopravvissuto. La Federal Aviation Administration ha fatto sapere che lo schianto del velivolo è avvenuto nella serata di venerdì 9 febbraio intorno alle ore 22.00 circa, all’altezza dell’autostrada 15, vicino a Halloran Springs Road.

Elicottero precipita tra la California e il Nevada: la vicenda

Il velivolo precipitato vicino a Nipton, in California è un elicottero Eurocopter EC 130 e che è stato registrato come compagnia turista la cui sede è a Burbank. Le autorità del dipartimento dello sceriffo di San Bernardino – interpellate dall’emittente KABC-TV – hanno spiegato che la dinamica dell’incidente è sconosciuta e che non è stato identificato alcun sopravvissuto.

I precedenti

L’incidente aereo avvenuto tra la California e il Nevada è solo l’ultimo di una serie di drammi avvenuti negli Stati Uniti in questi ultimi giorni. Nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio un piccolo velivolo con a bordo 2 persone è precipitato in un’autostrada della Florida. Sempre in questa settimana cinque militari hanno perso la vita mentre viaggiavano su un elicottero che è precipitato nell’area di San Diego.