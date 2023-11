Tutti e cinque i membri dell’equipaggio sono rimasti uccisi, quando il velivolo è precipitato “durante una missione di routine di rifornimento aereo nell’ambito dell’addestramento militare“.

Elicottero militare americano precipita nel mar Mediterraneo

L’elicottero è caduto al largo della costa sud-orientale di Cipro. I funzionari statunitensi hanno identificato il velivolo abbattuto come un MH-60, una variante dell’elicottero Black Hawk che viene pilotato dal 160° reggimento di aviazione per operazioni speciali. Il Comando europeo degli Stati Uniti, che sovrintende alle operazioni militari nell’area, ha reso noto l’incidente tramite un comunicato condiviso sabato. L’Us European Command ha anche aggiunto che, per rispetto alle famiglie dei membri del servizio e in linea con la politica del Dipartimento della Difesa, le identità dell’equipaggio non saranno rese note per 24 ore, fino a quando le famiglie delle vittime non saranno state informate.

Le dinamiche sono ancora sconosciute

L’esercito ha dichiarato che le cause sono ancora in fase di indagine, ma non ci sono indicazioni di attività ostili coinvolte. Non è chiaro se l’elicottero si sia scontrato con un aereo cisterna durante l’incidente. Sembrerebbe tuttavia essere l’ipotesi più accreditata, dal momento che simili scontri avvengono di frequente. La procedura di rifornimento, infatti, prevede il collegamento di un tubo rigido che si estende dalla parte anteriore dell’elicottero all’autocisterna.

Il ruolo di Cipro

Il Pentagono aveva inviato forze nella regione come dimostrazione di solidarietà con Israele e per scoraggiare avversari come l’Iran dall’infiammare ulteriormente le tensioni. Nell’ambito di questo progetto, gli Stati Uniti hanno schierato due gruppi d’assalto di portaerei, ciascuno composto da circa 7.500 uomini. Non è ancora stato chiarito il ruolo che Cipro potrebbe avere nella vicenda. Negli ultimi anni le relazioni degli Usa con il Paese insulare si sono ampliate e l’anno scorso l’amministrazione Biden ha eliminato un decennale embargo sulle armi.

Il cordoglio per le vittime

Il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin ha dichiarato che insieme al Pentagono “piangono la tragica perdita di cinque membri del servizio americano“. Anche il presidente Joe Biden si è espresso sull’accaduto, affermando che lui e la first lady Jill stanno “pregando per le famiglie e gli amici che hanno perso una persona cara e preziosa, un pezzo della loro anima“.