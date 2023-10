I colpi di arma da fuoco sono scoppiati durante l’affollata festa di Halloween in strada nel quartiere di Ybor City, in Florida.

Terribile sparatoria negli Stati Uniti, durante i festeggiamenti per Halloween. I colpi di arma da fuoco sono scoppiati durante l’affollata festa di Halloween in strada nel quartiere di Ybor City, in Florida.

USA, festeggiamenti di Halloween in Florida: sparatoria con 2 morti e 18 feriti

Nella notte tra domenica e lunedì, durante i festeggiamenti di Halloween a Tampa, in Florida, si è verificata una sparatoria per la quale sono morte due persone, tra cui un 14enne, e 18 persone sono rimaste ferite. La sparatoria è avvenuta alle tre del mattino a Ybor City, quartiere della città conosciuto per i festeggiamenti di Halloween, in cui ogni anno oltre 100.000 persone si riuniscono per la celebrazione chiamata Guavaween. Secondo le ricostruzioni, la sparatoria sarebbe nata da una rissa tra due gruppi. Le autorità sono subito intervenute e il 22enne Tyrell Stephen Phillips è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia pensa almeno altre due persone siano coinvolte.

L’episodio ha gettato ombre sulla celebrazione di Halloween in questa zona popolare tra i giovani. La rissa e la sparatoria hanno coinvolto molti innocenti che erano sul posto. La polizia di Tampa ha spiegato che, tra le vittima, la maggior parte aveva un’età compresa tra i 18 e i 27 anni. Il sindaco di Tampa, Jane Castor, ha esortato il Paese a prendere decisioni importanti per affrontare il problema della violenza armata e mettere fine a situazioni del genere. Gli investigatori stanno lavorando per capire i motivi alla base della rissa e della sparatoria.