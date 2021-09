Usa, giudice dice si alla libertà dell’uomo che sparò a Reagan e ferì altre tre persone, menomandone una a vita: presto lascerà l'istituto psichiatrico

Clemenza della giustizia negli Usa, dove il giudice distrettuale Paul Friedman dice si alla libertà del 66enne John Hinckley, l’uomo che 25enne nel 1981 sparò a Ronald Reagan

di fronte ad un hotel di Washington durante la sua sfarzosa presidenza. E la toga ha anche spiegato che “se non avesse tentato di uccidere il presidente, avrebbe avuto il rilascio incondizionato già da molto tempo”.

Libertà per l’uomo che sparò a Reagan, era in un istituto psichiatrico e aveva una mania per Jodie Foster