USA, i Maneskin aprono il concerto degli Stones a Las Vegas e stregano il pubblico

Tripudio a Las Vegas dove i Maneskin hanno aperto lo show dei Rolling Stones a Las Vegas. La band romana ora non si ferma più.

Dall’Italia fino al resto del mondo… ma chi ferma più i Maneskin? La band romana che sta mietendo un successo dietro l’altro, si è esibita a Las Vegas dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones. “Hello Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre”, sono le parole del frontman che hanno acceso l’atmosfera dell’Allegiant Stadium.

Thank you guys @RollingStones , it’s been amazing to share the same stage with you 💥💘@MickJagger @officialKeef https://t.co/aIBP6R2gpA

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 7, 2021