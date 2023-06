Il sindaco Amer Ghalib ha tradito l’America liberal vietando le bandiere del Pride e facendo esultare conservatori e islamici.

Vietate bandiere del Pride

La comunità Lgtbq+ non ci sta e risponde: “Lo abbiamo votato, ora i nostri diritti a rischio“. In tal modo il sindaco eletto nel sobborgo di Hamtramck, nel Michigan, ha fatto un passo indietro sulle promesse fatte in campagna elettorale.

Primo sindaco musulmano negli Stati Uniti

Lo scorso novembre il primo cittadino Amer Ghalib divenne il primo sindaco musulmano originario dello Yemen negli Usa.

In quell’occasione i sostenitori del partito democratico scesero in strada per festeggiare il nuovo sindaco di Hamtramck.

Il sobborgo è stato il primo ad avere un consiglio municipale con una maggioranza di religione musulmana.

Aspettative dei democratici deluse

I democratici pensarono, al momento dell’elezione di Amer Ghalib, che il nuovo sindaco avrebbe dato una risposta di stampo multiculturale alla retorica trumpiana contraria alla diffusione dell’Islam negli Stati Uniti.

