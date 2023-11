Usa, Kaitlin Armstrong condannata a 90 anni per l'omicidio della ciclista pro...

Dopo 43 giorni gli investigatori erano riusciti ad individuare l’assassino di Mo Wilson, la ciclista professionista che era stata uccisa nel maggio del 2022. Si tratta di Kaitlin Armstrong, ora condannata a 90 anni di carcere da una giuria del Texas.

Usa, omicidio ciclista Mo Wilson: arriva la condanna per Kaitlin Armstrong

La ciclista professionista Anna Moriah “Mo” Wilson era stata trovata morta nel maggio del 2022 e da quel momento gli investigatori avevano aperto una caccia internazionale al killer. Dopo più di un mese sono riusciti a risalire al nome di Kaitlin Armstrong: il movente? La gelosia. Mo, infatti, era uscita mesi prima con il fidanzato di Kaitlin ed era andata a nuotare con lui il giorno prima di essere uccisa. La Armostrong è stata condannata da una giuria del Texas: avrà diritto alla libertà condizionale tra 30 anni.

Usa, omicidio ciclista Mo Wilson: il commento della famiglia

La sentenza è arrivata dopo una delibera della giuria durata pochissimo. Il padre della vittima ha parlato così fuori dal tribunale: “Come famiglia crediamo che giustizia sia stata fatta“. Eric Wilson ha spiegato: “Non ci sono davvero vincitori qui. Questo non è un momento di celebrazione, ma un momento di preghiera. Un momento di pregare per la nostra famiglia, i nostri amici e la famiglia Armstrong e i loro amici”.