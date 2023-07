Ci ha lasciati il cantante statunitense Tony Bennett: considerato come l’ultimo grande crooner americano, soffriva di Alzheimer e aveva 96 anni.

Tony Bennett è morto all’età di 96 anni

È morto all’età di 96 anni Tony Bennett, il cantante statunitense riconosciuto da tutti come l’ultimo grande crooner americano. Soffriva di Alzheimer dal 2016, e nel 2021 aveva detto addio definitivamente alla carriera da musicista.

La sua scomparsa è stata annunciata dalla sua addetta stampa, Sylvia Weiner, che ha confermato il decesso all’Associated Press, dichiarando che il 96enne si è spento nella sua città natale, New York. Nella sua carriera vanta ben 20 Grammy Awards e quasi 100 album registrati.

La carriera da crooner di Tony Bennett

Tony Bennett è stato uno dei più grandi e noti crooner americani, termine utilizzato per riferirsi ad una modalità di canto calda, accogliente, caratterizzata da una voce profonda, come per l’appunto è stata quella di Bennett e di nomi di rilievo nella musica mondiale, tra cui Frank Sinatra e Dean Martin.

In una storica intervista del 2006, lo stesso Bennet parlò così della sua musica: