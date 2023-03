Musica in lutto: è morto Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Luca Bergia, storio fondatore ed ex batterista dei Marlene Kuntz.

Luca Bergia è morto: il lutto

Luca Bergia sarebbe stato rinvenuto quando per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare nel suo appartamento, a Cuneo, e al momento non è dato sapere quali siano state le cause della sua morte. L’ex batterista e membro fondatore dei Marlene Kuntz aveva deciso di prendersi da tempo una pausa dalla musica e si era dedicato all’attività di insegnante di scienze presso le scuole medie di Madonna dell’Olmo di Cuneo e Chiusa Pesio.

“Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell’undicesimo disco di casa Marlene, letteralmente spossato, spaesato, privo di energie mentali e creative. Avevo necessità di staccare la spina e prendermi un anno di stop”, aveva dichiarato dopo la sua decisione di prendere una pausa dalla musica. Bergia era padre di due figli, e al momento nessuno da parte dei familiari o dei suoi ex colleghi hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla sua scomparsa. Al momento non è dato sapere neanche quando si terranno i funerali del celebre musicista, che insieme a Riccardo Tesio e a Cristiano Godano aveva fondato i Marlene Kuntz.