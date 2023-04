Lutto nel mondo della musica. S’è spento a 96 anni Harry Belafonte, idolo della musica caraibica che negli anni 50 conquistò le vette delle classifiche, superando le barriere imposte dalle discriminazioni razziali. È morto a causa di un’insufficienza cardiaca.

Addio Harry Belafonte: fu il primo artista a vendere oltre un milione di copie

Harry Belafonte, in anni caldi come quelli che lo videro raggiungere il grande successo, lottò in prima linea nel movimento per i diritti civili, facendo sentire la sua voce in favore degli ultimi e degli emarginati.

Belafonte è morto nella sua casa dell’Upper West Side di Manhattan all’età di 96 anni, in seguito ad un’insufficienza cardiaca, come spiegato al New York Times dal portavoce Ken Sunshine. Nacque ad Harlem da genitori giamaicani, e fu tra i primi a portare in alto la cultura della musica caraibica, forte di grandi successi come ‘Day-O (The Banana Boat Song)‘ e ‘Jamaica Farewell‘.

Questi due successi, contenuti nel disco ‘Calypso‘, gli permisero di vendere oltre un milione di copie: fu il primo artista in assoluto a superare questo traguardo.