Usa, sparatoria in un centro commerciale: morto un 19enne, cinque arresti

Cinque persone sono state portate in prigione per una sparatoria avvenuta in un centro commerciale del Minnesota, costata la vita ad un 19enne