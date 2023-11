Usa, sparatoria in un ospedale del New Hampshire: un morto, ucciso il killer

L'ennesima sparatoria provoca un morto negli Usa. l'aggressione è avvenuta in un ospedale del New Hampshire

Poche ore fa è avvenuta l’ennesima aggressione insensata negli Stati Uniti d’America: un uomo si è introdotto in un ospedale del New Hampshire brandendo un’arma da fuoco e ha premuto il grilletto contro una persona nell’atrio. Il bilancio è di un morto; la polizia ha poi sparato verso il killer, uccidendolo.

Usa, sparatoria in ospedale: che cosa è successo

Era la tarda serata di ieri, quando un uomo armato si è introdotto nel New Hampshire Hospital, clinica situata nella capitale dello Stato, Concord, con intenzioni bellicose. il killer ha puntato la sua arma da fuoco contro un uomo nell’atrio e ha premuto il grilletto, uccidendolo. Sul posto si sono immediatamente presentati i poliziotti di Concord che hanno neutralizzato l’assassino. Si è trattato, dalle informazioni che sono arrivate fino a questo momento, di un’aggressione del tutto immotivata.

Usa, sparatoria in ospedale: l’intervento

“Non c’è alcuna minaccia per il pubblico e non c’è stata alcuna minaccia per i pazienti o per il personale dell’ospedale” – hanno dichiarato i poliziotti che, una volta arrivati sul posto hanno ferito mortalmente l’assassino. Spaventati e ancora sotto shock i pazienti e gli operatori del New Hampshire Hospital, clinica che ospita circa 180 persone con malattie mentali acute.