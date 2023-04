Di sicuro quel colpo resterà nella storia per la tipologia di bottino, con i ladri che negli Usa svaligiano un camion della Zecca di due milioni di monete da 10 cent. In Pensylvania i rapinatori hanno puntato il mezzo e sottratto denaro per duecentomila dollari. Insomma, un colpo singolare quello messo a segno. Da quanto si apprende i criminali sono entrati in azione per derubare un tir stracarico di monetine appena coniate.

Usa, svaligiano un camion della Zecca

Il mezzo era diretto a un’altra sede della Zecca di stato e portava due milioni di esemplari da 10 centesimi per un valore di circa duecentomila dollari. Tutto è accaduto nella prima mattinata di giovedì, con i malviventi che hanno scassinato il semirimorchio. Dentro c’erano centinaia di migliaia di dollari in monetine. Il mezzo era in sosta dentro il parcheggio di un centro commerciale nel nord-est di Filadelfia. La polizia stima che il camion contenesse circa 750.000 dollari in monetine su 15 bancali, vale a dire più o meno 50.000 dollari per pallet. I media fanno sapere che gli inquirenti hanno inizialmente stimato il maltolto in centomila dollari, ma ne mancavano altrettanti.

Cinque tonnellate di bottino

I ladri erano attrezzati, visto che hanno dovuto trasportare 5 tonnellate di monete dal parcheggio. Il mezzo era diretto alla Zecca di Miami, in Florida, dalla Philadelphia Mint, la Zecca di Filadelfia ed il suo autista ha preso in consegna il carico con le monete mercoledì sera. Non è dato sapere se l’uomo sia coinvolto ed il il capitano della polizia John Ryan ha detto: “Ci sono stati molti furti di merci qua e là nel nord-est di Filadelfia e nel sud di Filadelfia in eusti mesi, hanno rubato camion con agnello, pollo, televisori, frigoriferi, alcol ecc… “.