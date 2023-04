Usa, uccisa a soli 5 anni nel giorno del suo compleanno

Ci sono tre fermi di polizia a carico di tre sospetti per la bimba uccisa nel giorno del suo compleanno a Santa Cruz

Negli Usa non si contano ormai più le vittime della violenza armata, e l’ultima è una bambina uccisa a soli 5 anni nel giorno del suo compleanno. Da quanto i media statunitensi riferiscono la vittima, Eliyanah Crisostomo è morta nel corso di una sparatoria in strada A Santa Cruz. La polizia dell’area di sacramento, in California, sta indagando su quel terribile crimine commesso tra sabato e domenica lungo la Interstate 880.

Uccisa nel giorno del suo compleanno

Da quanto si apprende i genitori erano in auto, diretti verso sud. Lo scopo era raggiungere un ristorante per festeggiare il compleanno della piccola. Mamma e papà Crisostomo hanno detto agli inquirenti che la figlia è rimasta colpita da una pallottola vagante. Eliyanah è morta quasi subito, nel giro di trenta secondi. Sono scattate le ricerche e poco dopo una pattuglia ha individuato una macchina con tre sospetti. Pare che uno di loro abbia anche lanciato dall’auto una pistola.

Il fermo dei tre sospetti e l’arma gettata via

La polizia non ha spiegato ufficialmente se ci possa essere un collegamento fra i due fatti, in California un cittadino e mezzo su due ha un’arma e tre su cinque se ne sbarazzano alla vista della polizia. Dal canto loro i media americani hanno trattato la notizia inserendola nel bouquet delle violenze armate del fine settimana, che negli Usa sono decine.