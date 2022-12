Va al funerale della moglie e viene investito: ricoverato in ospedale a Brescia non sarebbe in pericolo di vita ed avrebbe riportato ferite lievi

I media del territorio spiegano che un 80enne del Bresciano è stato centrato da una vettura dopo le esequie della consorte. Il dramma nel dramma si è consumato in un momento molto particolare, infatti la vittima poco prima aveva partecipato al funerale della moglie. E poche ore dopo, da quanto si apprende, nel pomeriggio è stato investito da un’auto.

L’anziano è stato centrato mentre attraversava la strada lungo Viale Conciliazione a Travagliato.

Il luogo del sinistro tra l’altro si trova a poche decine di metri da casa dell’80enne investito. Secondo una prima ed obiettiva ricostruzione di Brescia Today l’incidente potrebbe essere stato provocato anche dalla scarsa visibilità dovuta alla troppa nebbia di questi giorni sulla zona.

Ad ogni modo la vittima è G.B.F., residente in paese, e non sarebbe in pericolo di vita. Pare che fortunatamente le sue condizioni non siano affatto gravi.

L’anziano infatti sarebbe stato investito a bassa velocità, senza conseguenze serie. L’uomo è stato immediatamente soccorso dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Azzurra di Travagliato, infine ricoverato con triage da codice giallo al Civile di Brescia.