Va al Pronto Soccorso ma perde l'equilibrio e cade, è grave dopo aver accusato un malore iniziale in centro, forse a causa dell'assunzione di alcol

Dramma serale in Liguria, dove una donna va al Pronto Soccorso ma perde l’equilibrio e cade, è grave.

Il sinistro si è consumato all’ospedale Galliera di Genova in danno di una turista irlandese che vi era stata condotta per un malore accusato poco prima in centro. Ma cosa è accaduto con esattezza? Ci sono aspetti ancora del tutto ipotetici e che investono la sfera della privacy, perciò procediamo con ipoteticità di esposizione e citando le fonti.

Pronto Soccorso, perde l’equilibrio e cade

Il dato è che una turista irlandese di 25 anni era stata soccorsa per un malore davanti a un locale di corso Italia.

Portata in ospedale però la donna è caduta dalla balaustra delle scale dell’ospedale Galliera. In quel volo la vittima pare abbia riportato gravi lesioni alla colonna vertebrale.

L’attesa della visita e poi il capitombolo

Da quanto si apprende la donna era stata portata al pronto soccorso dopo un malore che viene attribuito “all’assunzione di alcol”. La 25enne era in attesa della visita quando “è caduta dalla balaustra delle scale” facendo un volo di ben 4 metri e battendo violentemente la schiena sui gradini.

Attualmente le sue condizioni sono definite serie ma mancano aggiornamenti recenti sul suo stato di salute dopo quel tremendo incidente occasionale.