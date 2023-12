Vacanze di Natale e Capodanno 2023: 19 milioni di italiani in viaggio

Durante il periodo tra Natale e Capodanno, più di 19 milioni di italiani si preparano a viaggiare, con 13,253 milioni per Natale e 5,878 milioni per Capodanno, generando un giro d’affari previsto di 15 miliardi.

Vacanze di Natale e Capodanno 2023: in viaggio 19 milioni di italiani

L’Italia rimane la destinazione preferita, con solo il 5% dei viaggiatori che opta per l’estero a Natale e l’8,3% a Capodanno. Il 20,9% prolungherà la vacanza grazie allo smartworking. Le mete più popolari includono la montagna (30,2%) a Natale e anche per Capodanno (34,1%), seguite da città diverse dalla residenza e località d’arte. La casa di parenti/amici è la scelta predominante per l’alloggio (44,6%), con una media di 7,3 notti fuori casa a Natale e 4,3 notti a Capodanno.

Vacanze di Natale 2023, spesa media prevista: 871 euro

La spesa media prevista è di 871 euro a Natale e 587 euro a Capodanno, con il 42,5% dei viaggiatori che riduce la spesa a causa dell’inflazione. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, sottolinea che il 49,5% delle persone che non viaggiano lo fa per motivi economici.