Salgono i prezzi di Natale 2023 e Capodanno 2024. Scopriamo tutti i rincari che dovranno affrontare gli italiani durante le feste.

Vacanze di Natale 2023: tutti i rincari

I prezzi di Natale 2023 e Capodanno 2024 sono in crescita. Una settimana bianca a Ortisei, dal 30 dicembre al 6 gennaio, può arrivare a costare più di 58mila euro in uno chalet di lusso. Secondo i dati di Assoutenti, le strutture ricettive arrivano a chiedere cifre altissime. Una famiglia di quattro persone rischia di non poter spendere meno di 3mila euro solo per l’alloggio. La media dei rincari nelle strutture ricettive è del 10%. Gli aumenti si aggiungono a quelli già registrati tra il 10% e il 20%. Lo scorso anno, Assoutenti aveva attestato un costo compreso tra 1.600 e 6.800 euro per 7 notti in camera doppia a Ortisei, quest’anno si andrà tra i 1.740 euro e 58.475 euro. Cortina d’Ampezzo passa da un budget tra 2.200 e 14.170 nel 2022 a una cifra tra 2.715 a 41.497 euro quest’anno. A Courmayeur servono dai 1.750 ai 9.871 euro per dormire una settimana in camera doppia. A Livigno l’impegno va da 1.726 euro a 11.899 euro. Gli esperti di Assoutenti hanno fotografato quanto costerebbe prenotare ora su Booking una camera doppia in una struttura 3 stelle a Madonna di Campiglio (da 2.321 a 5.355 euro), Sestriere (da 1.460 a 3.974 euro) e Cervinia (da 1.828 a 2.235 euro). Roccaraso risulta la località più accessibile con una spesa minima di 1.149 per la settimana di Capodanno, che può arrivare a 3.667.

Vacanze di Natale 2023: costi alle stelle

Un viaggio verso l’Europa può costare il 50% in più rispetto ad un anno fa. Le mete più convenienti sembrano essere quelle che portano al mare: Seychelles (da 803 a 2.048 per sette notti), Maldive (da 302 a 4.048 euro) e Mauritius (da 714 a 3.769). A battere tutti è Sharm el Sheikh, che può costare tra 84 e 544 euro. Cifre alle stelle anche per lo sci. Lo skipass stagionale Dolomiti Superski è rincarato del 6,3% rispetto a due anni fa, mentre il biglietto è a 80 euro al giorno, con un aumentato del 19,4%. In Valle d’Aosta, invece, lo stagionale costerà 1.370 euro a persona con un rincaro biennale del 16,1%. Gli aumenti maggiori riguardo lo skipass giornaliero sono a Livigno (+22%) a 63,5 euro. A Courmayeur si pagano 65 euro. Aumenti tra il 5% e il 19% anche in Abruzzo. Per sciare nel Lazio, sul Terminillo, basteranno 23 euro per il giornaliero, 140 euro per l’accesso garantito per tutta la settimana mentre per l’abbonamento stagionale si parla di 300 euro.