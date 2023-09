Riparte la campagna vaccinale autunnale ma ad oggi il Covid è cambiato e lo sono anche i vaccini. Vediamo quali sono gli aggiornamenti.

I nuovi vaccini anti Covid

Si riparte con la campagna vaccinale anti Covid e dal 25 settembre potrebbero già essere disponibili nuovi farmaci perché proprio come il virus, anche i sieri cambiano.

Quindi, ci saranno aggiornamenti di vaccini già esistenti e l’introduzione di nuovi. L’ha assicurato il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Al momento la variante che desta preoccupazione è la Eris, dominante nel nostro Paese. È molto resistente per una particolare mutazione ma i nuovi vaccini sono in grado di contrastarla.

Covid: la situazione attuale in Italia

Sono in arrivo in Italia i nuovi vaccini contro il contagio da Covid, che sta tornando prepotente come ogni autunno. E con esso i farmaci aggiornati, importantissimi per il balzo dei contagi che secondo l’ultimo bollettino sono il 44% in più rispetto alla settimana scorsa.

In crescita anche il numero dei ricoverati e i decessi: 99 dal 7 al 13 settembre.

Tuttavia, Schillaci chiede alla popolazione di evitare gli allarmismi perché se è vero che i numeri sono in aumento, è anche vero che gli esperti si aspettavano questi dati poiché veniamo da un’estate molto movimentata.

Dunque, l’importante è proteggersi con i vaccini, presidi fondamentali e raccomandati specialmente per alcune categorie.

Vaccini anti Covid: a chi sono raccomandati

In primis, gli operatori sanitari e gli anziani ma anche le donne in gravidanza e ogni soggetto fragile dal punto di vista del sistema immunitario.

Schillaci ha ricordato che le vaccinazioni saranno gratis per tutti, non solo per queste categorie.

Il vaccino è per tutti, a partire dai 6 mesi di vita, l’importante – come consigliano gli epidemiologi – è aspettare 3 mesi se si è guariti dal Covid.