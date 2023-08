In arrivo vaccini Covid aggiornati, in concomitanza con la nuova stagione antinfluenzale 2023/2024. Il post di Francesco Vaia.

In concomitanza con la nuova stagione antinfluenzale 2023/2024 sono in arrivo dei vaccini Covid aggiornati. Sarà infatti utilizzata una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici. La disponibilità è prevista a partire da ottobre. Tramite un post su Facebook, Francesco Vaia, direttore per la prevenzione del ministero della Salute, fa sapere: “In queste ore stiamo definendo, con il contributo di Istituzioni, Società Scientifiche, Nitag, Coordinamento delle Regioni per la prevenzione, la nuova circolare per la campagna autunnale anti-Covid. Cercheremo di essere chiari e semplici ed avvieremo poi un dialogo diretto con i cittadini attraverso i media”.

Vaccini Covid aggiornati: nuova formulazione

Nella comunicazione si riporta che in parallelo all’organizzazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2023/24, è in programma l’avvio di un’ampia iniziativa a livello nazionale per la vaccinazione contro il COVID-19. Questa iniziativa si baserà sull’impiego di nuove varianti di vaccini a base di RNA messaggero e proteine, i quali stanno attualmente attendendo l’approvazione da parte delle agenzie regolatorie EMA e AIFA. Si prevede che tali approvazioni avvengano verso la fine dell’estate o l’inizio dell’autunno, con la conseguente messa a disposizione di dosi a partire dal mese di ottobre.

Ridurre il tasso di mortalità

L’obiettivo principale dell’iniziativa nazionale è quello di ridurre il tasso di mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di COVID-19 tra la popolazione anziana e le persone con una salute particolarmente vulnerabile. Inoltre, si mira a garantire una protezione adeguata alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari. A questi segmenti di popolazione è raccomandato ricevere una dose di richiamo, da effettuare ogni 12 mesi, attraverso l’utilizzo della nuova formulazione del vaccino aggiornato.