Nella giornata di oggi, Ferragosto, molti italiani partiranno verso località balneari e di villeggiatura. Ecco le previsioni sul traffico per questa giornata estiva di festa.

Traffico autostrade Ferragosto: le previsioni

Ferragosto 2023 è ufficialmente arrivato e il traffico sulle autostrade potrebbe mettere a dura prova gli automobilisti. In realtà, secondo le previsioni di Viabilità Italia, i numeri non saranno così intensi quanto quelli del weekend appena trascorso. Il traffico sarà più gestibile, nonostante qualche coda. Sicuramente le più trafficate saranno le direttrici principali, quelle che collegano il nord e il sud dell’Italia, come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Attenzione anche all’autostrada A2, la nota Salerno-Reggio Calabria, solitamente più colpita dalle code estive. Il 15 agosto si apre con un bollino giallo durante la mattinata verso le località di mare e per chi rientra in città.

La situazione è abbastanza tranquilla non sono previste forti code neanche durante il pomeriggio e la sera. Il bollino è giallo per le ore pomeridiane e verde per le ore serali, sia per coloro che partono che per coloro che rientrano dalle vacanze.

Traffico autostrade Ferragosto: consigli per evitare il traffico

Per evitare il traffico di Ferragosto, sarà utile consultare i siti istituzionali, come quello dell’Anas e di Autostrade.it, che monitorano la situazione in tempo reale per informare i viaggiatori. Un altro elemento da considerare è quello dell’orario della partenza. Viene consigliato di evitare la mattina del 15 per le partenze, anche se le previsioni non parlano di traffico troppo intenso. Per avere notizie sulla viabilità si possono seguire anche i notiziari e le trasmissioni di Isoradio, Onda Verde e Radio RAI.