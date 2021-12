Vaccino ai bambini, i dubbi delle famiglie: in Lombardia prenotato solo il 4% degli under 12

Niente boom di prenotazioni del vaccino ai bambini in Lombardia, dove il primo giorno ha fissato un appuntamento solo il 4% della platea.

La campagna di somministrazione del vaccino anti Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni è partita in modo soft, con alcune regioni che hanno già aperto le prenotazioni ma senza registrare un boom di richieste: domenica 12 dicembre in Lombardia sono state prenotate 23.888 vaccinazioni a fronte di circa 600 mila under 12, una percentuale pari al 4%.

Vaccino ai bambini: le prenotazioni in Lombardia

Si tratta di un dato vicino a quello raggiunto da altre regioni come il Piemonte e la Toscana ma più basso rispetto ai picchi di richieste a cui la Lombardia era abituata per le altre fasce d’età. Quando a giugno 2021 la campagna per le prime dosi era stata allargata ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, in 12 ore il 27% della popolazione interessata aveva già fissato un appuntamento.

Tra i 23 mila under 12 che si sono già prenotati, 10.400 abitano nel territorio di Ats Milano, mentre le Ats della Brianza e di Brescia hanno raccolto circa 3 mila richieste ciascuna. La vicepresidente della Giunta e assessore al Welfare Letizia Moratti ci ha tenuto a fare un plauso ai genitori che hanno scelto di immunizzare i propri figli comprendendo che il vaccino serve “a proteggerli malattia e da conseguenze a lungo termine, a proteggere i compagni di scuola più fragili e a creare le condizioni per una scuola in presenza“.

Vaccino ai bambini, le prenotazioni in Lombardia: oltre 8 milioni di cittadini immunizzati

I 23 mila sì da parte dei bambini hanno fatto comunque aumentare la media di registrazioni per le prime dosi. Nell’ultima settimana sono state 3.300 le nuove prenotazioni al giorno mentre 67.600 quelle per la terza dose. Al momento 8 milioni e 50 mila cittadini lombardi hanno completato il ciclo vaccinale primario e 8 milioni e 330 mila hanno aderito alla campagna (92,9% degli over 12).