Vaccino Astrazeneca agli under 60, la proposta di Figliuolo: “L’Ema dice che va bene per tutti”

Il generale Figliuolo ha proposto di estendere l'uso del vaccino AstraZeneca anche agli under 60 per raggiungere gli obiettivi del piano vaccinale.

Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo ha lanciato la proposta di utilizzare il vaccino AstraZeneca anche per la fascia di popolazione under 60, nonostante il siero sia attualmente consigliato per le persone al di sopra dei sessant’anni.

Secondo il generale però l’estensione delle somministrazioni anche ad altre fasce d’età sarebbe necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi della campagna vaccinale, al di la degli aventuali effetti collaterali riscontrati con AstraZeneca, che in ogni caso sono riscontrati in percentuali infinitesimali.

Vaccino AstraZeneca agli under 60, la proposta di Figliuolo

Dopo aver presentato la proposta da Aifa e al ministero della Salute, il generale Figliuolo ha dichiarato: “I vaccini vanno impiegati tutti Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti.

Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati. […] Dobbiamo credere nella scienza, è l’unico modo per uscire dalla pandemia. Progredendo nella campagna vaccinale abbiamo risultati, un calo dei contagi e una diminuzione delle vittime“.

Vaccino AstraZeneca agli under 60, entro giugno nuove dosi

Nel frattempo entro il mese di giungo dovrebbero arrivare nel nostro Paese altre dieci milioni di dosi di AstraZeneca, che a questo punto secondo i piani di Figliuolo potrebbero essere utilizzate anche per le vaccinazioni degli under 60.

Nonostante la raccomandazione di utilizzarlo in via preferenziale sulle persone dai 60 anni in su infatti, il vaccino anglo-svedese era stato approvato per tutta la popolazione al di sopra dei 18 anni, come si legge anche nella circolare del ministero della Salute dello scorso 8 aprile. Peraltro, chi ha già ricevuto la prima dose del vaccino con AstraZeneca, riceverà lo stesso anche per la seconda dose a prescindere dall’età anagrafica.

Vaccino AstraZeneca agli under 60, l’ultimo parere dell’Ema

L’ultimo intervento dell’Ema sul vaccino AtraZeneca risale allo scorso 23 aprile, quando l’Agenzia aveva ribadito l’efficacia del siero anti Covid: “Gli effetti collaterali più gravi sono casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse, che si stima si verifichino in una persona su 100.000 vaccinati. Le persone, se hanno sintomi, dovrebbero cercare assistenza medica. […] Il rapporto rischi-benefici del vaccino di AstraZeneca rimane positivo per gli adulti in tutte le fasce d’età, ma i benefici della vaccinazione aumentano con l’aumentare dell’età e dei tassi di infezione”.