Vaccino Covid, Crisanti: “Ci aspetta un richiamo”

Andrea Crisanti su un richiamo in autunno del vaccino Covid: "Se in autunno ci si trovasse di fronte a una recrudescenza del virus non c'è alternativa".

Secondo il virologo Andrea Crisanti, se in autunno dovesse peggiorare la situazione Covid, non ci sarebbe altra soluzione che somministrare il vaccino di nuovo a tutti.

Andrea Crisanti e il possibile richiamo di vaccino Covid

Se la situazione epidemiologica dovesse peggiore in autunno, come è sucesso lo scorso anno, non c’è altra soluzione che vaccinare tutti di nuovo.

Questo è quanto sostiene il virologo Andrea Crisanti.

«Ci sono decine di vaccini in corso di sviluppo. Ma dev’essere chiaro: non usciremo da questa situazione senza un vaccino con una durata più lunga di quelli che abbiamo; il vero problema è la scarsa durata del vaccino nel tempo, non gli effetti collaterali, che però si moltiplicano quando un vaccino devi darlo tre, quattro, cinque volte».

La previsione sul futuro del virus

Poi Crisanti ha parlato del diffondersi della variante BA.5 e degli effetti che potrebbe avere durante il periodo di autunno/inverno: