Covid variante Ba.5, Pregliasco: “È molto contagiosa, non sottovalutiamola”

L'infettivologo Fabrizio Pregliasco ha detto la sua in merito alla variante del Covid Ba.5, la nuova sottovariante di Omicron

Il virologo milanese Fabrizio Pregliasco, professore dell’Università Statale di Milano, ha detto la sua in merito alla nuova sottovariante di Omicron, la variante Ba.5 del Covid.

Fabrizio Pregliasco sulla variante Ba.5 del Covid: l’intervista

Il virologo è stato intervistato dai colleghi di ‘Fanpage.it’ e ha parlato soprattutto della nuova sottovariante di Omicron: “Questa variante è più contagiosa ma probabilmente più buona delle precedenti perché questa è la tendenza evolutiva del virus che diventa meno aggressivo mentre aumenta la sua capacità diffusiva.

Siamo in una fase di passaggio “positiva” di Sars-Cov-2, di transizione tra l’andamento epidemico e quello endemico, che però non sarà sottotono ma con andamenti ciclici. Io continuo a fare l’esempio delle onde di un sasso in uno stagno. Le onde più grosse sono le prime, ora sono più piccole e andranno via via scemando.”

L’aumento dei contagi e quello che accadrà in Italia

Negli ultimi giorni, in alcuni Paesi europei come Portogallo e Germania, si stanno verificando nuovi rialzi dei contagi, un qualcosa che potrebbe forse accadere anche in Italia. Pregliasco ha dato la sua opinione anche su questo: “La pandemia non procede in modo sincrono in tutto il mondo, dipende dagli andamenti del territorio. Noi come Italia siamo appena usciti da una brutta quarta ondata e quindi probabilmente non nell’immediato, ma più verso l’autunno, potremmo trovarci di nuovo a dover affrontare un rialzo del numero dei casi.”