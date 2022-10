Vaccino Covid e anti influenzale: è giusto farli insieme? La risposta del Ministero della Salute

È possibile effettuare la vaccinazione anti Covid e quella anti influenzale nello stesso momento? Il Ministero della Salute rassicura tutti

Con la fine dell’estate e l’arrivo dei primi freddi, lo spauracchio del Covid torna a riemergere, presto ci potrebbe essere bisogno di riccorrere ad una quarta dose di vaccino. Molte persone, però, si chiedono se sia possibile effettuare la vaccinazione anti Covid insieme a quella anti influenzale.

Il Ministero della Salute ha detto la sua in merito a questa possibilità.

Vaccino Covid, si può fare insieme a quello anti influenzale?

La risposta è ‘secca e semplice ed è un ‘Sì‘. La conferma arriva direttamente dalla sezione faq del sito ufficiale del Ministero della Salute che rassicura migliaia di italiani potenzialmente interessati alla questione. “Sì. Tenuto conto delle attuali indicazioni espresse dalle principali autorità di Sanità Pubblica internazionali e relativi Comitati Consultivi e dei dati preliminari relativi alla co-somministrazione di vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 con vaccini antinfluenzali, è possibile programmare la somministrazione dei due vaccini, anti-influenzale e anti-SARS-Cov-2, nella medesima seduta vaccinale.” – si legge sul sito del Ministero.

Il caso del Monkeypox: cambia qualcosa

E per quanto riguarda il vaccino anti vaiolo delle scimmie? In questo caso, specifica un’altra sezione del sito del Ministero della Salute, le cose cambiano leggermente: “È preferibile una distanza di almeno 4 settimane (28 giorni) tra la somministrazione di un vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e il vaccino MVA-BN per Monkeypox.”