Vaccino Covid, Ilaria Capua: “Bisognerà fare richiami, lunedì faccio la terza dose”

Ilaria Capua, direttore del centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, ha dichiarato che farà la terza dose di vaccino Covid.

Ilaria Capua, direttore del centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, ha dichiarato che farà la terza dose di vaccino Covid. L’esperta ha spiegato che tutti dovranno fare i richiami.

Vaccino Covid, Ilaria Capua: “Bisognerà iniziare a fare le dosi di richiamo”

Ilaria Capua, scienziata e direttore del centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, durante un intervento al Festival L’eredità delle donne, in corso a Firenze, ha parlato della pandemia e del vaccino anti-Covid. “L’abbiamo messa in un recinto, questo mi sembra chiaro, è chiaro anche che bisognerà iniziare a fare le dosi di richiamo, perché pochissimi vaccini durano tutta la vita, quindi molti programmi di vaccinazione prevedono tre interventi, alcuni prevedono un intervento l’anno.

Io mi sono già vaccinata contro l’influenza, e vi invito a fare altrettanto, e lunedì vado a fare la terza dose perché non voglio correre rischi” ha dichiarato l’esperta.

Vaccino Covid, Ilaria Capua: “Il virus riesce a bucare l’immunità”

“Vediamo che in alcuni casi il virus riesce a bucare l’immunità e io non voglio neanche stare male, non voglio nemmeno avere una linea di febbre, perché ho i miei studenti e ho le mie attività che devo continuare a seguire” ha aggiunto Ilaria Capua.

“Sono eventi naturali che accadono, nel secolo scorso ce ne sono state quattro. Nel libro vorrei trasmettervi che a noi ci è capita questa, ai nostri genitori una guerra e ai nostri nonni due guerre. Come generazione cerniera tra il pre pandemia e il post pandemia dobbiamo mettere a frutto quello che abbiamo imparato e intraprendere percorsi nuovi di sostenibilità” ha aggiunto l’esperta.

Vaccino Covid, Ilaria Capua: “La salute delle persone è collegata alla salute degli animali”

Ilaria Capua ha spiegato che da un battito di ali di un pipistrello dall’altra parte del mondo si può arrivare ad un’onda di distruzione. “Abbiamo scoperto che viviamo in un sistema chiuso in cui la salute delle persone è strettamente collegata alla salute di altri animali, degli altri inquilini del pianeta. Io penso che adesso abbiamo delle consapevolezza e delle nuove strade che possiamo intraprendere e dobbiamo farlo perché non dobbiamo tornare dove eravamo prima.

Vorrei che lo smart working diventasse una forma di sostegno alla famiglia nel senso che si può lavorare bene lo stesso anche da remoto” ha dichiarato. “Se ci spostiamo di meno con le auto e usiamo il tempo per camminare e fare sport, invece che stare imbottigliati nel traffico, questa è una delle ramificazioni positive che un evento di questo tipo può avere. Il mio libro vuole essere una scossa, ognuno di noi deve fare il suo pezzetto” ha aggiunto.