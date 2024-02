Due persone sono state travolte da una valanga in Trentino: gravi condizioni per uno dei due alpinisti

Una valanga si è staccata dalle Pale di San Martino, in Trentino, e ha travolto due persone. Una è stata trasferita in elicottero in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Valanga in Trentino, due feriti. Cosa è successo?

Poche le notizie in merito a quanto appena accaduto, non sono ancora note le generalità dei due feriti che stavano facendo scialpinismo. Dalle prime informazioni si sostiene che la valanga si sia staccata dalla cima dei Bureloni, poco dopo le 12 di oggi, orario della chiamata al numero unico per le emergenze 112. Sul luogo è intervenuto il Soccorso alpino con le unità cinofile e altre squadre della stazione del Primiero per bonificare l’intera area.

Le condizioni dei feriti coinvolti nella valanga in Trentino

Entrambi gli alpinisti soccorsi sono stati trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento, uno dei due è in gravi condizioni. I due feriti non sarebbero stati travolti dalla neve, ma si trovavano nella zona in cui è avvenuto il distacco.

La valanga in Trentino, altre persone coinvolte

La bonifica fatta con l’elicottero e anche via terra dai soccorritori con le unità cinofile, Artva e sonde per verificare che non ci fossero altre persone coinvolte, fortunatamente ha dato esito negativo.