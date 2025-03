Valanghe in Trentino: allerta e sicurezza per gli escursionisti

Valanghe in Trentino: allerta e sicurezza per gli escursionisti

Un recente distacco di neve mette in evidenza i rischi delle escursioni in montagna.

Un incidente preoccupante sulle Pale di San Martino

Un grave incidente si è verificato recentemente sulle Pale di San Martino, in Trentino, dove una valanga ha travolto quattro escursionisti. Il distacco è avvenuto a circa 2.900 metri di altitudine, nei pressi di cima Mulaz, un’area nota per la sua bellezza ma anche per i rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse. Le squadre del Soccorso alpino sono intervenute prontamente, utilizzando un elicottero per raggiungere i feriti. Fortunatamente, uno degli scialpinisti è stato estratto vivo, sebbene ferito, mentre gli altri tre sono riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve.

La situazione valanghiva in Trentino

Il bollettino dell’Euregio mette in guardia sulla situazione attuale delle valanghe in Trentino, evidenziando un pericolo marcato nelle alte quote. La neve ventata rappresenta una delle principali fonti di rischio, con strati deboli che si formano nella neve vecchia, rendendo la situazione ancora più insidiosa. Gli esperti avvertono che le valanghe di neve umida e bagnata sono particolarmente pericolose, soprattutto sui pendii carichi di neve ventata. È fondamentale che gli escursionisti siano consapevoli di questi rischi e adottino le necessarie precauzioni.

Precauzioni da adottare durante le escursioni

Per garantire la sicurezza durante le escursioni in montagna, è essenziale seguire alcune linee guida. Prima di partire, è importante consultare i bollettini meteorologici e valanghivi, prestando particolare attenzione ai punti pericolosi, che si trovano soprattutto sui pendii ripidi e poco frequentati al di sopra dei 1.600 metri. Gli strati deboli nella neve possono essere difficili da individuare, anche per gli escursionisti esperti. Pertanto, è consigliabile non avventurarsi in aree ad alto rischio senza l’adeguata preparazione e attrezzatura. La prudenza deve essere la priorità assoluta per chi ama la montagna.