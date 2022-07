Valentina Ferragni paladina della body positivity: “Ogni corpo è da bikini”

Valentina Ferragni ha scritto un importante messaggio di body positivity sui social.

Attraverso un post via social Valentina Ferragni ha inviato un importante messaggio di body positivity ai suoi fan.

Valentina Ferragni: la body positivity

Valentina Ferragni ha sempre cercato di battersi per la body positivity e in queste ore ha inviato un messaggio ai fan in cui ha sottolineato quanto sia importante accettare il proprio corpo, pregi e difetti compresi, e quanto ciascuno sia speciale nella propria diversità.

“Ogni corpo è un corpo da bikini”, ha scritto Valentina, che in passato ha personalmente replicato contro gli haters che l’hanno criticata per il suo aspetto fisico.

Valentina Ferragni contro gli haters

Più volte la sorella minore di Valentina Ferragni si è vista costretta a replicare contro gli haters che l’hanno criticata per il suo aspetto fisico.

“Il web è non è un luogo dove i sentimenti e le emozioni non esistono.

Nessuno dai vivo mi ha mai detto sei grassa, fai schifo, sei brutta. Prima di scrivere commenti cattivi pensate che non conoscete la diretta interessata e non sapete come potrebbe reagire”, ha scritto l’influencer, e ancora: “Le critiche per il fisico? Ormai ci ho fatto il callo, ma c’è voluto tempo. Sono sempre stata insicura, vengo da una famiglia dove tutti si sono realizzati e temevo di fallire come persona.

Al lato estetico non ho mai dato peso e certi attacchi mi hanno un po’ destabilizzato, ma chi mi sta vicino mi ha sempre supportato. E alla fine le critiche arrivano da chi sta seduto sul divano, non da chi lavora nella moda. Non scelgo il look o miglioro il fisico per qualcun altro, solo per me. E se ho avuto una brutta giornata, neanche apro i social: non si può piacere a tutti ed evito altri malumori”.